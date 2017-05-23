Жебривский раскритиковал ситуацию в Авдеевке

Руководство Авдеевской военно-гражданской администрации не выполнило задач, поставленных перед ним в феврале этого года. Об этом в Facebook сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

«Приехал в Авдеевку с «волшебным пенделем». Руководителю ВГА очень четкая задача: до конца июня завершить перекрытия периметров всех разрушенных оккупантами домов начиная с 2014 года. В тех домах, где проживают старые и немощные люди, поможем сделать ремонт», – пояснил Жебривский.

По его словам, к работам по восстановлению жилья в Авдеевке будут привлекать также работников ГСЧС.

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