Фронтовая Горловка: жители окраин готовы сами разминировать территорию

Жители Жованки, в которой почти год нет света, готовы сами разминировать территорию, чтобы дать возможность ремонтникам восстановить электроснабжение.

Люди заявляют: «Пусть нам дадут каски, броники и мы сами пойдем разминировать, если они боятся. Ну что еще делать?! Год без света жить! Мы что – не люди?», «Пусть дают нам технику, соберемся на бензин», — возмущаются жители Жованки.

Кроме того, местные жители предупреждают, что для привлечения внимания к проблеме могут перекрыть трассу Горловка-Бахмут.

Чтобы восстановить электроснабжение в Жованке, необходимо восстановить 4,7 км воздушно-кабельной линии, тогда как сейчас проведено только 0,9 км по Майорску.

«Нет согласования с саперами», — сообщают СМИ.