Фронтовая Горловка: отсутствие интернета объяснили повреждением магистральной линии

Абоненты одного из интернет-провайдеров Горловки вечером в понедельник, 22 мая, пожаловались на проблемы с доступом к интернету.

По некоторым данным, причиной стало повреждение магистральной линии между Горловкой и Донецком.

Около 20 час. в соцсетях стали появляться сообщения об отсутствии скорости подключенного интернета. Также горловчане сообщили, что возможной причиной проблем с доступом стала авария на магистрали. Представители провайдера подтвердили, что была повреждена магистральной линии передачи данных между Горловкой и Донецком.

«Да, действительно повреждена магистраль между Донецком и Горловкой. Скорее всего авария будет устранена завтра (23-го мая) утром», — рассказали в компании.

Причина аварии не сообщается.

TGorlovka