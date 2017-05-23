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Фронтовая Горловка: отсутствие интернета объяснили повреждением магистральной линии

Вторник, 23 мая, 2017

Абоненты одного из интернет-провайдеров Горловки вечером в понедельник, 22 мая, пожаловались на проблемы с доступом к интернету.

По некоторым данным, причиной стало повреждение магистральной линии между Горловкой и Донецком.

Около 20 час. в соцсетях стали появляться сообщения об отсутствии скорости подключенного интернета. Также горловчане сообщили, что возможной причиной проблем с доступом стала авария на магистрали. Представители провайдера подтвердили, что была повреждена магистральной линии передачи данных между Горловкой и Донецком.

«Да, действительно повреждена магистраль между Донецком и Горловкой. Скорее всего авария будет устранена завтра (23-го мая) утром», — рассказали в компании.

Причина аварии не сообщается.

TGorlovka



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