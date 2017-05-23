Фронтовая Горловка: на линии огня без изменений

На окраинах города и за его пределами все по прежнему: вечером и ночью здесь ежедневно идут бои.

О них в понедельник, 22 мая, горловчане начали сообщать ближе к 19 час. Сначала стрелковым и минометами «зашумел» юго-запад Горловки. В это же время жители Пантелеймоновки рассказали об исходящих на протяжении, как минимум, получаса.

К 20 час. «проснулся» север, где на участке от Майорска до Зайцево начались обстрелы из тяжелого. К 22 час. в этом районе был настоящий ад: очевидцы сообщали о применении танков, тяжелой артиллерии, РСЗО…

Наиболее «горячей» точкой в зоне боестолкновений называется район Ясиноватой и Авдеевки, Докучаевска и Новотроицкого, продолжались бои на севере Донецка. В некоторых случаях также фиксировалось применение РСЗО.