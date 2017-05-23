В «ДНР» заявили об обстреле ВСУ Авдеевского коксохима, на заводе информацию опровергли

О том, что артиллерия ВСУ, якобы, накрыла территорию Авдеевского коксохимического завода и там произошли пожары, сообщили в «ДНР».

«По оперативной информации по состоянию на 19.30 с направления Константиновской трассы подразделения 72 отдельной механизированной бригады ВСУ ведут артиллерийский обстрел в направлении Авдеевского коксохимического завода и района шахты Бутовской. В результате обстрела произошло возгорание площадью 1 гектар на территории Авдеевского коксохимического завода», — говорится в сообщении.

В штабе АТО эту информацию опровергли.

«Это информационная провокация. Сейчас Авдеевский коксохимический завод работает на большую мощность, его печи работают таким образом, что ночью можно увидеть, что выходит пламя из труб. Пропагандисты просто решили, что мы сами себя обстреляли и горит коксохимический завод. Никакого обстрела не было и коксохимический завод не горел», — сообщили представители ВСУ.

Подтвердил отсутствие обстрелов и генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.

«Информация по состоянию на 22.30 на АКХЗ: завод функционирует в штатном режиме, обстрелов завода не было, как и пожаров», — рассказал он на своей странице в Facebook.