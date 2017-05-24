Футболка «Шахтера» – на вершине мира

Среда, 24 мая, 2017
Харьковчанин Валентин Сипавин, который является опытным горным гидом, завершил восхождение 16 мая и стал 19-м украинцем, покорившим Эверест.
Как сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер», на высоте 8 848 метров Валентин развернул футболку «Шахтера» с 10-м номером и поздравил клуб с юбилейным, 10-м чемпионством.
«Поздравляю лучший футбольный клуб Украины с десятикратным чемпионством! Футболка клуба «10» – на вершине мира, горе Эверест! Так держать!!!» – написал он на своей странице в Instagram.
Стоит отметить, что именно сегодня 24 мая 1936 года состоялся первый в истории матч «Стахановца» из Сталино. Именно эту дату принято считать днем рождения донецкого «Шахтера». И сегодня клубу исполняется 81 год!