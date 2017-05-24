Фронтовая Горловка может получить звание от «ДНР»

Местные власти от «ДНР» предлагают поддержать инициативу о присвоении Горловке звания «Город воинской славы».

«Город воинской славы» – почетное звание ДНР, присваиваемое городам, «на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм», — говорится в сообщении.

Ранее и.о. главы горадминистрации Иван Приходько сообщал про издание распоряжения о начале сбора подписей в поддержку инициативы присвоения Горловке звания «города-героя».

До этого он объяснял, что на обновленной стеле со стороны Донецка не написали «город-герой» из-за того, что такого официального звания пока нет.

На днях Приходько разместил фото, свидетельствующее об окончании ремонта стелу со стороны Майорска.