Фирмы Курченко вывезли из Донбасса в Россию около миллиона тонн угля – СМИ

Фирмы «Петролеум капитал», «Внешторгсервис» и ряд других компаний вывезли из неподконтрольного Донбасса в Россию 940 тыс. т антрацита и еще около 95 тыс. т других сортов угля. По данным «ЛІГАБізнесІнформ», фирмы связаны с беглым бизнесменом Сергеем Курченко.

В 2016 году Россия получила из ОРДЛО 940 тыс. т антрацита и еще около 95 тыс. т других сортов угля, при этом вывозом угля с неконтролируемых территорий Донбасса в основном занимались фирмы, принадлежащие беглому бизнесмену Сергею Курченко.

Об этом говорится в материале «ЛІГАБізнесІнформ».

Отмечается, что около миллиона тонн угля – это только те объемы, которые официально попали в статистику железнодорожных перевозок «Российских железных дорог», имеющуюся в распоряжении издания.

«ЛІГАБізнесІнформ» отмечает, что под указ президента Петра Порошенко о применении санкций в отношении российских IT-компаний и социальных сетей попали также фирмы, которые вывозят уголь с неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей. В санкционном списке оказалась компания «Петролеум капитал». По данным издания, конечным бенефициаром этой структуры выступает беглый украинский предприниматель Сергей Курченко.

Со второго полугодия 2016-го «Петролеум капитал» фактически стала монополистом по поставкам антрацита с ОРДЛО в Россию, о чем свидетельствуют данные РЖД. Через эту компанию, пишет издание, углем снабжалось дочернее предприятие «Газпрома» – Новочеркасская ГРЭС.

Всего в 2015 году в РФ из Украины нелегально вывезли около 1,3 млн т угля только антрацитовой группы.

Российские госорганы, пишет издание, оформляют вывоз донбасского угля как импорт из Украины. Фирмы-поставщики проходят в документах как украинские компании. Получатели угольной продукции в России переоформляют нелегальный уголь и экспортируют его из российских портов.

Часть вывезенного из Донбасса топлива возвращается в Украину под видом южноафриканского для потребностей государственной «Центрэнерго», сказано в материале издания.

С середины апреля еще одна компания, которую связывают с Курченко, – ЗАО «Внешторгсервис» из Южной Осетии – также начала вывозить антрацит с неконтролируемых территорий. На экспорт пошли первые тонны угля из шахт, принадлежащих украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, отмечает издание.

Кроме структур Курченко, поставками угля из Донбасса в РФ занимается компания «Угольные технологии» из Ростова-на-Дону. Учредителем компании значился Валерий Донсков. Позже среди собственников «Угольных технологий» появились еще два человека – Вячеслав Дрюченко и Александр Мельничук. Донсков, Дрюченко и Мельничук владеют по 33% уставного капитала трейдера.

Мельничук в местных интернет-изданиях упоминается как «заместитель министра энергетики ЛНР», пишет «ЛІГАБізнесІнформ».

Он также владеет 10% в основанной в сентябре 2014 года «Крымской топливной энергетической компании» (КТЭК, Симферополь). Издание отмечает, что мажоритарным собственником этой компании является Сергей Огурцов. В Верховной Раде пятого созыва Огурцов числился помощником беглого экс-депутата-регионала Олега Царева.

Брат Мельничука Сергей является владельцем зарегистрированной в Киеве компании «Ровеньки-Углепостач», пишет издание. Эта компания до марта 2017 года была крупнейшим легальным экспортером добытого на неподконтрольном Донбассе сортового антрацита. Уголь компания покупала у холдинга ДТЭК Рината Ахметова. Из-за блокады Донбасса «Ровеньки-Углепостач» свернула экспортный бизнес.

Во времена президентства Виктора Януковича Курченко руководил «Восточно-европейской топливно-энергетической компанией» (ВЕТЭК), которая занималась торговлей сжиженным газом и нефтепродуктами. В отношении его в Украине расследуется несколько уголовных производств, он объявлен в международный розыск.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, аферы Курченко только в 2013 году стоили госбюджету 26 млрд грн. Украинские власти утверждают, что Курченко получил гражданство РФ.

Гордон