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У Порошенко признали, что невозможно полностью заблокировать соцсети

Четверг, 25 мая, 2017

Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив заявил, что невозможно на 100% заблокировать российские социальные сети. Об этом он заявил во время круглого стола в «Украинском институте будущего».

По его словам, на все 100% действительно запретить нельзя.

«Системы блокирования существуют на уровне url, очень примитивно и просто, на уровне dns. Есть вопрос анализа трафика, это уже сложнее. Далее управление пакетами, когда начинается обсуждение о пакетном анализе, тут появляются все эти тезисы о миллионах и миллиардах. Можно отсечь аудиторию в «ВКонтакте» с помощью url, dns и управления трафиком», — заявил Шимкив.

Напомним, 16 мая Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля этого года, которым предусмотрен запрет соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисов «Яндекс» и «Мэйл.ру». Такое решение президента Украины вызвало негативный резонанс среди украинских пользователей этими социальными сетями.

Вместе с тем глава государства выразил мнение, что украинцы могут прожить без подконтрольных российской ФСБ соцсетей.

АСН



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