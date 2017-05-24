Фронтовая Горловка: вчера был один из самых тихих вечеров

Во вторник, 23 мая, от горожан практически не поступало тревожных сообщений.

А вот жители Донецка боевые действия слышали на протяжении нескольких часов в период с 13 до 16 час. Днем также немного «побахивало» на участке между Докучаевском и Новотроицким. Единственным городом, который серьезно пострадал в этот день стала Авдеевка. Около 16 час. частный сектор был накрыт обстрелом из РСЗО. В результате один житель получил осколочное ранение головы и был госпитализирован, 10 домов получили различной степени повреждения, причем четыре после прямых попаданий разбиты полностью.

Также стало известно о последствиях боевых действий в окрестностях Горловки накануне — в ночь с 22 на 23 мая. По некоторым данным, в результате обстрела были повреждены пять домов.