Телеканалам дадут полтора года, чтобы довести долю украинского языка до 75%

Верховная Рада установила 75%-е языковые квоты на телевидении. Согласно закону, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории вещания доля передач и/или фильмов на государственном языке должна составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7 и 18 час. и между 18 и 22 час. Для местных телеканалов квота снижена до 50% в этот же период времени.

Телеканалам дадут определенный период времени, чтобы выполнить нормы принятого Верховной Радой закона о 75%-й квоте на украинский язык, сообщила глава парламентского комитета по вопросам информационной политике и свободы слова Виктория Сюмар.

«Закон после подписания вступает в силу через четыре месяца», — сказала она в комментарии журналистам после принятия парламентом закона.

Сюмар отметила, что в течение одного года программы, произведенные в Украине, могут засчитываться в квоту, хотя они идут и не на украинском языке. «Но речь идет не о российских сериалах, а только о том, что произведено в Украине», — добавила она.

По ее словам, компромиссным в этом законе является переходный период и недельное измерение языковой квоты. «Но телевидение программируется на неделю, телевидение никогда не программируется на день», — сказала депутат, добавив, что все эти компромиссы продиктованы технологическим процессом, поскольку невозможно быстро снять сериалы на украинском языке.

В ноябре 2016 года вступили в силу языковые квоты на радио. Закон обязывает радиостанции транслировать на государственном языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в том числе не менее 35% от объема песен в каждом промежутке времени с 7 до 14 час. и с 15 до 22 час. При этом на радиостанциях, где доля песен на официальных языках Европейского Союза составляет не менее 60% от общего объема, обязательная квота украинских песен снижается до 25%.

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