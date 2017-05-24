 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Телеканалам дадут полтора года, чтобы довести долю украинского языка до 75%

Среда, 24 мая, 2017

Верховная Рада установила 75%-е языковые квоты на телевидении. Согласно закону, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории вещания доля передач и/или фильмов на государственном языке должна составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7 и 18 час. и между 18 и 22 час. Для местных телеканалов квота снижена до 50% в этот же период времени.

Телеканалам дадут определенный период времени, чтобы выполнить нормы принятого Верховной Радой закона о 75%-й квоте на украинский язык, сообщила глава парламентского комитета по вопросам информационной политике и свободы слова Виктория Сюмар.

«Закон после подписания вступает в силу через четыре месяца», — сказала она в комментарии журналистам после принятия парламентом закона.

Сюмар отметила, что в течение одного года программы, произведенные в Украине, могут засчитываться в квоту, хотя они идут и не на украинском языке. «Но речь идет не о российских сериалах, а только о том, что произведено в Украине», — добавила она.

По ее словам, компромиссным в этом законе является переходный период и недельное измерение языковой квоты. «Но телевидение программируется на неделю, телевидение никогда не программируется на день», — сказала депутат, добавив, что все эти компромиссы продиктованы технологическим процессом, поскольку невозможно быстро снять сериалы на украинском языке.

В ноябре 2016 года вступили в силу языковые квоты на радио. Закон обязывает радиостанции транслировать на государственном языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в том числе не менее 35% от объема песен в каждом промежутке времени с 7 до 14 час. и с 15 до 22 час. При этом на радиостанциях, где доля песен на официальных языках Европейского Союза составляет не менее 60% от общего объема, обязательная квота украинских песен снижается до 25%.

Зеркало недели



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования