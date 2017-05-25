Алкоголь в зоне АТО: от антидепрессанта до орудия государственной политики

В условиях, когда у населения «народных республик» перспектива, по сути, – просто выживать, критика «властей» «ДНР» звучит все чаще и более открыто, чем прежде. И чтобы это недовольство не переросло во что-то большее, население нужно отвлекать. Пафосные празднования и много доступного алкоголя – чем не вариант решения грядущей проблемы?

Война меняет взгляд на многие вещи. Так, казалось бы, обычный алкоголь может выступать сразу в нескольких ипостасях: для одних — это способ хотя бы временно спастись от стресса, сопровождающего боевые действия, для других же – способ удержаться у власти.

Самый доступный антидепрессант

Участник военных действий испытывает постоянный стресс, связанный с тем, что ему приходится видеть на войне смерти товарищей и постоянно бороться с осознанием того, что он тоже может погибнуть.

Во все времена стресс был постоянным спутником солдата, но лишь немногие страны искали способ, как этого состояния военнослужащему избежать. В настоящий момент таких способов всего три:

1) психологическая помощь;

2) алкоголь;

3) наркотики.

Наиболее распространенным способом в силу своей наибольшей дешевизны и доступности стал алкоголь.

Причем иногда такая «помощь» солдату служила частью государственной политики: скажем, во время Первой мировой войны солдаты французской армии получали от своего правительства 0,75 литра вина или 1,5 литра пива в день начиная с 1916 года – периода тяжелейших боев на Западном фронте, а в 1914-1915 годах «винная порция» ограничивалась, соответственно, 0,5 л вина или 1 л пива. В ходе Великой Отечественной войны в советской армии были введены легендарные «наркомовские сто грамм».

В Вооруженных силах Украины не пошли по данному пути, но военнослужащие с началом боевых действий самостоятельно решали вопрос антидепрессантов, выбирая для этого именно алкогольные напитки. Причем делали это настолько «успешно», что вскоре в войсках появился неологизм – «аватары». Так прозвали мобилизованных в армию вчерашних рабочих, менеджеров и представителей прочих мирных профессий, вовсе не ожидавших, что им еще когда-то придется брать в руки оружие, и предпочитающих крепкие напитки на службе.

Лето-осень 2014-го и зима 2015-го года стали периодом наиболее тяжелых боев практически по всей линии соприкосновения на Донбассе. Примириться с ужасами помогали именно алкогольные напитки, результатом чего становились пьяные дебоши, конфликты между военнослужащими и даже попадание в плен «ДНР». Правда, зачастую бывало и так, что пили больше как раз не бойцы на передовой, а в относительном тылу, от страха что они могут на эту самую передовую попасть.

Как бы то ни было, упадок дисциплины был таким, что для представителей этого явления даже появилось специальное понятие – уже упоминаемые выше «аватары».

В конце концов глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Кихтенко 27 марта 2015 года издал Распоряжение о запрете на продажу алкогольных напитков на территории области. Впоследствии данное распоряжение не раз дублировалось новым руководителем администрации Павлом Жебривским, что говорит о его невыполнении.

После выхода распоряжения разговоры об «аватарах» постепенно смолкли, но проблема никуда не исчезла.

«Скажу так, беда серьезная. Психологов не хватает, и причем сильно. Пацаны в окопах дуреют, отсюда и аватары, и небоевые потери, и их много. Полноценная реабилитация только в мечтах, а это уже проблемы на гражданке. Много болтовни и почти нет реальных дел от тех, кто по идее должен заниматься этим вопросом. Кое-где есть военные капелланы, разного рода волонтеры, но все это капля в море и на ситуацию в целом влияет крайне слабо», — на условиях анонимности сообщил мне один из офицеров ВСУ.

В апреле в частях ВСУ произошли сразу два ЧП, связанные со злоупотреблением алкоголем: в одном из случаев офицер вынужден был ранить в ногу нетрезвого солдата, ведущего себя крайне агрессивно. 13 апреля во время празднования дня рождения одного из бойцов 53-й механизированной бригады в районе г. Бахмут вследствие случайного выстрела погибла 22-летняя контрактница ВСУ.

Подобные эксцессы неудивительны в регионе, наполненном водкой. Так, в марте сотрудниками СБУ в Славянске был накрыт целый подпольный завод, на котором был конфискован фальсифицированный алкоголь на сумму 30 млн. грн.

Аналогичная ситуация наблюдается и по другую линию фронта – в «вооруженных силах ДНР». Правда, в силу цензуры местные СМИ такой информации не дают, что обычно компенсируется сообщениями украинских спецслужб, а также местных жителей в соцсетях.

По воспоминаниям же военнослужащих ВСУ, иногда доходит до смешного. Скажем, известное в июне 2016 года пленение под Широкино группы бойцов самопровозглашенной «ДНР» произошло вследствие обычного пьянства последних. Поставленные в засаде на случай попытки прохода в данном направлении разведки ВСУ, после двух суток ожидания бойцы «ДНР» решили «расслабиться» и просмотрели приход той самой разведки, которую должны были ждать в засаде.

Наконец, регулярность, с которой «глава ДНР» Александр Захарченко попадает последнее время в скандалы, начиная с вручения паспорта российскому шоумену Никите Джигурде с последующим его лишением гражданства «ДНР», а также «сидевшей» в «концентрационном лагере Рейкьявик» прабабушки, заставляет задуматься о неравнодушии к алкоголю самого «главнокомандующего ДНР». Что уж говорить о рядовых бойцах.

Правда, жители неподконтрольных Украине городов говорят о введенном два года назад запрете на продажу алкоголя военнослужащим «ДНР». Но, во-первых, он распространяется только на тех, кто в форме, а во-вторых, что значат запреты для армейской смекалки?

Алкоголь как часть государственной политики

Однако антидепрессантом алкоголь может выступать не только для военнослужащих, но и для мирных граждан, особенно прифронтовых городов, особенно в самое тяжелое — первое — время.

«Во время первых обстрелов жилых кварталов в бомбоубежищах было много пьяных – мужчин, женщин, стариков. Многие пытались как-то заглушить ужас и казавшуюся нереальностью действительность. Потом стало легче, понемногу привыкли», — вспоминает первые дни боевых действий житель Донецка Владимир.

Но со временем на подконтрольной «ДНР» территории из антидепрессанта алкоголь стал превращаться практически в орудие государственной политики, во всяком случае в одно из них.

Как заметили многие жители «ДНР», примерно год назад на территории самопровозглашенной «республики» начало резко расти количество алкогольной продукции и магазинов, специализирующихся на ней. Появились даже свои «АлкоМаркеты» и «АлкоБутики», а вместо многих продовольственных магазинов теперь работают торговые точки, специализирующиеся исключительно на торговле алкоголем.

Ассортимент в магазинах, как говорится, на любой вкус и кошелек, но представлен все же, в основном, российской и белорусской продукцией. Однако можно найти и украинскую, и даже «санкционную» из Европы.

Скажем, наиболее бюджетный вариант пива в «ДНР» сегодня – это производства Донецкого пивоваренного завода (ранее ТМ «Сармат»), чьи 2 литра «Жигулевского» обойдутся примерно в 75 российских рублей (34,50 грн.). Пиво эконом-варианта, завезенное из России, обойдется от 20 до 35 рублей за 0,5 литра (9,20-13,80 грн.), а вот импортное, вроде бы немецкое, — от 50 до 70 рублей (23-32 грн.).

Очень много вина, как правило, производства Приднестровья – от 192 рублей за бутылку (88 грн.) или Азербайджана — от 112 рублей (51,50 грн.), есть также и вино с Кубани — от 300 рублей (138 грн.).

Из более благородных напитков можно найти днепропетровский виски «Блэк Джек» по 280-300 российских рублей за бутылку (128-138 грн.), джин «Белый» производства Беларуси, средний по цене и качеству, 160 рублей за бутылку (73,50 грн.), а также джин «Вильнюс» от 250 до 280 рублей (115-128 грн.

Наконец, очень много водки — начиная с эконом-вариантов по 85 рублей за бутылку (39 грн.) и заканчивая элитной водкой «Белуга» по 2100 рублей (964 грн.).

Любопытно, что «лицензия» на торговлю алкогольными напитками в самопровозглашенной «ДНР» стоит даже дороже, чем в Украине (20 тысяч российских рублей, или 9180 гривен, против 8000 гривен в Украине). Но бизнесменов это не останавливает.

«Основная отрасль экономики «ДНР» сегодня — это торговля, а покупают в основном продукты питания и алкоголь, так что получить лицензию на торговлю алкоголем — это верный способ сделать себе кассу, тем более летом», — так объясняет алкогольный бум в самопровозглашенной «ДНР» один из предпринимателей.

Разумеется, такая доступность алкоголя приводит к тому, что многие им чрезмерно увлекаются, причем иногда это бывает довольно неожиданно.

Так, в феврале на своей странице в соцсети и. о. главы горадминистрации Горловки от «ДНР» Иван Приходько выставил фото пойманных на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения сотрудников мэрии, в том числе начальника управления культуры Владимира Тутова. Они были уволены, но уже через несколько дней сообщение пропало, а сам уволенный чиновник вернулся в свое кресло.

Не то в «ДНР» не считают пьянство таким серьезным пороком, не то испытывают кадровый голод, удовлетворить который попросту некем.

Между тем наличие большого количества торговых точек, продающих алкоголь, и то, что его раскупают сейчас, когда фактов обстрела жилых кварталов городов поменьше и нет нужды напиваться, чтобы снять стресс, наталкивает на мысль, что такая доступность алкоголя является частью внутренней политики «ДНР».

За 3 года стало уже очевидным, что ни признавать «ДНР» как независимое государство, ни принимать его в свой состав Российская Федерация не собирается, социально-экономическая ситуация в «народной республике» ухудшается все сильнее, и перспектива у населения небольшая, по сути – просто выживать. В такой ситуации критика «властей ДНР» звучит все чаще и более открыто, чем прежде. И чтобы это недовольство не переросло во что-то большее, население нужно отвлекать. Пафосные празднования и много доступного алкоголя – чем не вариант решения грядущей проблемы?