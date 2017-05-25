Сегодня Вознесение Господне

Вознесение Господнее отмечают на 40-й день после Пасхи. В этот день дух Иисуса Христа вознесся на небеса, где соединился с Богом. Gazeta.ua собрала традиции праздника, и что нельзя делать в этот день.

По народным приметам именно после Вознесения Господнего лето вступает в свои права, потому в этот день все радуются, украшают дом зеленью, ходят в гости к близким.

В 40 дни между Пасхой и Вознесением особенно уважали попрошаек и больных людей. Им раздавали милостыню. Запрещалось бросать мусор и плевать на улицу, потому что «можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом попрошаек».

Росу в этот день считали целебной, а лечебные свойства трав усиливались и сохранялись до наступления Ивана Купала (7 июля). Поэтому рекомендуют утром умыться росой. Девушкам это поможет сохранить красоту и молодость, а людям преклонных лет подарит силы.

В этот день нельзя произносить фразу «Христос Воскрес», поскольку на Вознесение из храмов выносят плащаницу. Существует ошибочное народное поверье, что на Вознесение нужно обязательно поминать умерших предков.

В Вознесение Господнее нельзя думать о плохом. Вместо этого советуют вспомнить умерших родственников. Этот день также лучше провести в кругу семьи.

Большим грехом считают работу в этот день. Лучше посвятите его общению с родными и близкими. Не стоит проводить любые обряды, которые можно найти в интернете.

Gazeta.ua