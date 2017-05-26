Государственный «Укрэксимбанк» подал иск о взыскании с владельца «Укртелекома» 2,8 млрд. грн. долга

«Укрэксимбанк» направил в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с компании «ЕСУ», которая владеет «Укртелекомом», 2,83 млрд. грн., указано в материалах суда, обнародованных в Едином реестре судебных решений.

Хозсуд Киева возбудил производство по иску «Укрэксимбанка» 5 мая. Рассмотрение дела назначено на 30 мая 2017 года.

Напомним, «Укрэксимбанк» купил облигации «ЕСУ» номиналом 2,24 млрд. грн. в апреле 2013 года. В марте текущего года «ЕСУ» должна была погасить облигации, однако этого не сделала.

Размещение облигаций в 2011 году помогло «ЕСУ» купить 92,8% акций «Укртелекома».

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