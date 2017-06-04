Более 400 тысяч человек живут в буферной зоне Донбасса

Такое количество людей проживает только с украинской стороны.

Об этом заявил руководитель отдела помощи пострадавшим от конфликта на Востоке «Каритас» Григорий Селещук.

«В целом по оценкам международных организаций в буферной зоне сейчас проживают более 400 тысяч человек — это только с нашей стороны буферной зоны. Понятно, что у них остаются те потребности, которые и мы слышали о том, непраздничные эскалации, продолжаются обстрелы и люди остаются в той необходимости. Мы работаем там пытаясь охватить как можно более широкий круг людей и есть несколько центров которые разбросаны вдоль всей буферной зоны «, — сказал он.

По его словам, у людей остается потребность в продуктах питания.

Селещук также добавил, что в буферной зоне осталось очень много детей, нуждающихся в помощи.