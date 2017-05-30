В «ДНР» настаивают — в 2017-м году признаются сделки купли-продажи недвижимости, оформленные только на их территории

Об этом сообщили сразу несколько украинских интернет-изданий.

«Оформив в 2017-м году соглашение на территории Украины, невозможно реализовать право собственности в «ДНР», поскольку его здесь не зарегистрируют, в любом случае придется обращаться к нашим нотариусам для оформления сделки», — заявили в «ДНР».

Также сообщается, что на подконтрольной «ДНР» территории уже работают «бюро технической инвентаризации, отделы регистрации прав и система нотариата». Кроме того, представители «ДНР» «советуют остерегаться риелторов, которые настаивают на оформлении сделок в правовом поле и на территории Украины».