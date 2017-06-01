Мужчины в Украине не доживают до пенсии, а смертность превышает рождаемость

Каждый десятый украинец не доживает даже до 35 лет.

Всего в Украине 12 миллионов пенсионеров, из них 7,5 миллиона это женщины. Во всем мире мужчины живут меньше: так устроен человек, поясняет завотделом исследований демографических процессов и демографической политики Ирина Курило. Женский организм выносливее, он легче переносит стрессы. Биологически нормальная разница в продолжительности жизни – от двух до пяти лет. В Украине же мужчины живут почти на десять лет меньше женщин.

Ожидаемая продолжительно жизни украинца – 66,3, а украинки – 76,1 года, говорится в данных Государственной службы статистики. Риск для мужчины умереть в возрасте до 60 лет – 40%, в то время как в Швейцарии не доживают до 60 лет всего 8% мужчин. Это означает, что из 100 родившихся мальчиков в Украине до пенсии доживут только 60, а в Швейцарии – 92.

Для примера рассмотрим судьбу 100 000 новорожденных украинцев. По статистике, 790 человек умрут в возрасте до одного года. 10 000 украинцев не доживут до 35 лет, и 25 000 – до 60 лет. Из этих 100 000 восемь человек погубит туберкулез, двое умрут от последствий ВИЧ, 184 – от онкологических заболеваний, 16 человек погубит алкоголь, 12 разобьются в ДТП, пять человек утонут. Кроме того, 12 человек покончат жизнь самоубийством. Но самая распространенная причина смерти – болезни сердечно-сосудистой системы. На 100 000 украинцев приходится 918 смертей от проблем с кровообращением.

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