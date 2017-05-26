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На КПВВ в Майорске пограничники нашли в «ГАЗеле» два ружья

Пятница, 26 мая, 2017

На ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда/выезда граждане продолжают нарушать правила пересечения линии разграничения.

Так, во время осмотра автомобиля «ГАЗель» пограничники вместе с сотрудниками ГФС обнаружили оружие.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, перевозил небезопасные предметы гражданин Украины, который ехал с неподконтрольной территории. Однако уже в самом начале проверки на автомобиль сработала служебная собака, натренированная на поиск оружия и взрывчатки.

В дальнейшем, в нише под сидением авто были найдены гладкоствольное охотничье ружье и «Винчестер» с запасным стволом.

Гражданина вместе с оружием передано сотрудникам Национальной полиции.

В другом транспортном средстве на этом же КПВВ пограничники Краматорского отряда на выезд на неконтролируемую территории остановили автомобиль «ГАЗ», в салоне и багажнике которого перевозились 200 упаковок биодобавок на общую сумму свыше 100 тысяч гривен. Данные транспортные средства переданы в ГФС для принятия правового решения.

Также, в Майорске пограничным нарядом Краматорского отряда были обнаружены поддельные документы на автомобиль «Форд» украинской регистрации.

Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы сообщили о трех случаях, когда граждане Украины пытались «решить вопрос» о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежные вознаграждения. На свои предложения они получили от пограничников категоричный отказ. Все  нарушители  переданы представителям Национальной полиции для принятия правового решения.



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