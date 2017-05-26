Жителей поселка в «серой зоне» не пропускают на украинскую территорию

Жители поселка Южное (Чигири), расположенного между Горловкой и Торецком, который находится в «серой зоне» в 5 километрах от крайнего блокпоста ВСУ, не могут пройти на подконтрольную украинской власти территорию, а их дети вынуждены учиться в школе на территории «ДНР», потому что с украинской территории за ними не приезжает школьный автобус.

Поселок юридически подчинен Торецкому горсовету и на данный момент в нем живут 185 мирных жителей, в том числе 15 детей.

Руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин рассказал журналистам ИА «Вчасно», что поселок расположен в буферной зоне и подконтролен правительству Украины.

«15 детей школьного возраста, которые живут в поселке, ходят в школу на территории так называемой «ДНР», потому что расстояние до этой школы менее одного километра, — рассказал Евгений Каплин. — В то же время ближайшая школа на украинской территории находится в 7 километрах от поселка. Ходить туда детям далеко, тяжело, а зимой, когда дорогу никто не чистит, это просто невозможно. Школьный автобус за детьми в Южное не ездит».

По словам волонтера, вопрос школьного автобуса неоднократно поднимался активистами и в Торецке и даже на уровне области, однако безуспешно. Город не выпустит на маршрут автобус, пока не будет разминирована дорога, однако без гарантий режима тишины разминирование невозможно.

По словам руководителя «Пролиски», окрестности поселка действительно усыпаны хвостиками минометных мин, а на обочинах в траве лежат неразорвавшиеся боеприпасы. Передвигаться по этой дороге крайне опасно.

Также Евгений Каплин сообщил, что жители Южного также не могут попасть на подконтрольные украинской власти территории — через украинский блокпост пропускают лишь половину жителей поселка.

«Военные заявили, что это блокпост первого рубежа, и пропуск через него гражданского населения запрещен, — рассказал волонтер. — Людям, чтобы попасть в Торецк, которому подчинен поселок, якобы нужно ехать за много километров в Майорск. Это тяжело, неудобно, дорого, да и не всегда возможно, потому что регулярного транспортного сообщения в поселке нет».

По его словам, вопрос поднимался на уровне городских властей и ВСУ согласились пропускать жителей Южного в порядке исключения — по спискам, предоставленным им властями. Однако когда им передали список жителей поселка, военные заявили, что это слишком большой перечень и позволили пересекать блокпост лишь 45 жителям поселка. В данный момент удалось добиться пропуска для 90 человек.

«Это серьезная проблема для людей, причем как для жителей Южного, так и для тех, кто живет в Торецке, но ездит в поселок, например, к родителям, — говорит волонтер. — Получается, что мирные жители, имеющие в паспорте прописку на де-юрэ подконтрольной правительству территории, попасть не нее де-факто не могут».

ИА «Вчасно»