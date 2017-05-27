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Фронтовая Горловка: на «Стироле» назвали число работников

Суббота, 27 мая, 2017

Новое руководство «Стирола» рассказало о ситуации с трудовым коллективом и о ближайших планах.

На данный момент на предприятии проходит прием на работу сотрудников, который связан с планами запуска производств. Так, 33 человека приняты на производство изделий из полимеров, еще 38 -  в цех электроснабжения.

Следующий приоритет – это цех, отвечающий за нейтрализацию и очистку сточных вод, куда было принято 59 работников. Еще 173 человека — это сотрудники охранной службы. В автотранспортный цех приняли 23 водителя.

Таким образом, по состоянию на 23 мая в штате предприятия насчитывалось 347 человек. 27 специалистов работают по внешнему совместительству. Еще около 50 человек выполняли работы по договору-подряду.

В июне начнется прием на работу в цех по производству полистиролов, где должна начаться подготовка оборудования к пуску.



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