Украина за два года полностью откажется от антрацита — Насалик

Украина в 2019-м году сможет полностью отказаться от антрацитового угля, заменив его углем газовой группы.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Антрацитовая группа полностью замещается газовой группой угля. То есть, мы планируем, что в 2019-м году будем полностью независимы от антрацитов. Разумеется, концепция направлена на собственную добычу газового угля», — сказал Насалик.

По его словам, в этом году Украина потратит 7 млн. тонн антрацитового угля — вместо 10,6 млн. тонн в 2016-м году.

«Наша цель — увеличение добычи угля с одновременным переводом шахт на полностью самоокупаемый период, а также решение экологических и социальных проблем. Сегодня все без исключения шахты убыточны», — добавил Насалик.

Ранее Насалик утверждал, что через год и два месяца в Украине не останется ни одной убыточной шахты.

Экономическая правда