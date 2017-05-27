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Фронтовая Горловка: это была тяжелая ночь

Суббота, 27 мая, 2017

В течение дня в окрестностях города сохранялась относительно спокойная обстановка, а вот вечером началось…

О возобновившихся боях горловчане начали сообщать ближе к 21 час. Сначала это были одиночные бахи и перестрелки, постепенно интенсивность возрастала. Стреляли на юго-западе, западе, севере и северо-востоке. К полуночи заработало тяжелое вооружение.

Наиболее громко и мощно было в период с 3.30 до 4 час. У жителей сложилось впечатление, что обстреливалась вся западная сторона от Горловки.

«Стены в домах тряслись не только на окраинах, но даже в центре. Давно такого не было…», — писали они.

По некоторым данным, эпицентром обстрела стал район Михайловки.Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Шли бои в пятницу в районе Докучаевска, Светлодарска, на мариупольском направлении, в районе Авдеевки и Песок.



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