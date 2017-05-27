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Последнее дерби в сезоне выиграло «Динамо»

Суббота, 27 мая, 2017

В центральном матче тура «Динамо» обыграло «Шахтер».

Последнее в этом сезоне дерби состоялось в Харькове, где «Шахтер», уже выигравший и чемпионство, и кубок страны, принимал «Динамо».

Горняки вот уже второй матч вышли на поле «облегченным» составом — без Пятова, Срны, Кучера, Ракицкого, Степаненко, а запасные Марлос, Тайсон и Бернард играли только в заключительной двадцатиминутке. Отметим, что оборона дончан в этот вечер не блистала и молодежь совершила немало ошибок.

Киевляне более ответственно подошли к игре, выйдя оптимальным составом, и первыми открыли счет — на 20-й минуте отличился Гармаш. Однако Патрик быстро восстановил равновесие. После перерыва ситуация повторилась. Сначала Ярмоленко с пенальти вывел свою команду вперед, но через несколько минут Дентиньо счет сравнял. В итоге, решающим стал второй гол Андрея Ярмоленко в середине второго тайма. 

«Шахтер» бросил все силы в атаку, но удар Танковского отразил голкипер киевлян, а когда мяч попал в руку Морозюку, арбитр нарушения уже не увидел.

 



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