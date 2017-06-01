В Донецке вдвое сократилось количество автобусов

В Донецке после начала боевых действий в 2014 году вдвое сократилось количество автобусов. Об этом в эфире телеканала «Юнион» рассказал член «народного совета ДНР» Сергей Сверчков.



«Если мы берем город Донецк, берем довоенное и наше время. Раньше выходило на рейс порядка 1100 автобусов ежедневно, сейчас это порядка 500. В два раза сократилось количество автобусов, выходящих на рейс. Да, выехали люди, но сейчас не хватает именно автомобильного транспорта», — рассказал он.

Сверчков также отметил, что местной администрации приходится распределять имеющийся транспорт, чтобы он обеспечил потребности жителей.

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