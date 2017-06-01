Чем отличается идентификация переселенца от верификации?

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области пояснили, чем отличается «верификация» и «идентификация» пенсионеров-переселенцев.

«Идентификация проходит в Ощадбанке. При идентификации – человек пришел в банк и сказал: вот он – я, покажите мне остаток или выдайте мне деньги с моего счета. При идентификации в Пенсионный фонд обращаться не нужно. А верификация – это процедура, по которой нужно проконтролировать место проживания внутренне перемещенного лица (ВПЛ), что он действительно находится на территории, подконтрольной Украине», – пояснила Ольга Шарунова, начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Отметим, что верификация пенсионеров-переселенцев проводится по требованию Пенсионного фонда, непосредственно проверку ВПЛ по месту жительства проводят сотрудники управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН).

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