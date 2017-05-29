Фронтовая Горловка: в ПУВКХ отчитались о проделанной работе

Помимо текущих технических мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения Горловским ПУВКХ в этом квартале было выполнено несколько крупных ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Вода Донбасса».

На пересечении улиц Пересыпкина и Шепелева специалисты отремонтировали аварийный участок канализационного коллектора диаметром 500 мм протяженностью 260 м. Работы выполнялись бестраншейным методом — методом санации. В существующий железобетонный водовод диаметром 500 мм была вставлена полиэтиленовая труба диаметром 400 мм. При таком способе укладки старый трубопровод будет выполнять защитную функцию для нового пластикового, предотвращая коррозию и преждевременный износ. Кроме того, в условиях городской застройки благодаря использованию бестраншейных методов разработка грунта производится в минимальных объемах, что значительно сокращает сроки ремонта.

Также был выполнен капитальный ремонт водопроводной линии на ул.Бессонова, проходящей от повысительной насосной станции. Специалистами было уложено 211 м трубопровода диаметром 160 мм, обустроено два водопроводных колодца, установлены три задвижки, а также резервный насосный агрегат. После завершения ремонтных работ сотрудники подразделения выполнили переподключение потребителей к новой водопроводной линии.

На ул.Пушкинская также методом санации был проведен ремонт аварийного участка водовода «Герценский» диаметром 400 мм протяженностью 190 м. Кроме того, на этом участке выполнили замену двух задвижек.