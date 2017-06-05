Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Горловки в апреле превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) по оксиду углерода в 1,1 раза. Максимальные концентрации превышали максимально-разовые ПДК в целом по городу по оксиду углерода в 1,2 раза и пыли в 1,6 раза.

Сравнивая полученные данные с апрелем минувшего года, следует отметить уменьшение содержания в атмосферном воздухе пыли, диоксида серы, диоксида азота, а также увеличение содержания оксида углерода и аммиака. На том же уровне осталось содержание сероводорода, фенола и формальдегида.

Сравнение апреля и марта нынешнего года показывает уменьшение содержания в воздухе оксида углерода, диоксида азота, аммиака и формальдегида, а также увеличение содержания пыли. На уровне марта осталось содержание диоксида серы, фенола и сероводорода.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.