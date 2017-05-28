Фронтовая Горловка: брошенные дома продают, выдавая за свои

В Никитовском районе задержали мужчину, который продал под разборку соседский дом.

Житель Зайцево, зная, что его соседи выехали из прифронтовой зоны, убедил знакомого, что дом по соседству принадлежит ему.

В качестве доказательства хитрец показал тому расписку о получении денежных средств, якобы, написанную сыном хозяйки дома.

К счастью, вывезти имущество и разобрать строение не успели. Подчерковедческая экспертиза указала обратное — расписка была написана самим злоумышленником.