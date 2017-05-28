 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: ночью тяжелым били по северным окраинам

Воскресенье, 28 мая, 2017

В течение дня горожане практически не замечали боевых действий.

В субботу бои заставили обратить на себя внимание уже после 19 час. Были слышны как стрелковое и минометы, так и тяжелое сразу на нескольких направлениях — север, северо-запад и отдаленно юго-запад, позднее «зашумел» и северо-восток.

Ближе к 23 час. жарко стало в районе Гольмовского, где стало «прилетать» рядом с жилыми домами. В это время очевидцы утверждали, что в некоторых жилмассивах можно было услышать исходящие, а через несколько секунд падения на севере.

После полуночи продолжал греметь участок от Жованки до Гольмовского, при этом небо постоянно озарялось вспышками.

Как сообщили горловчане, в три часа ночи бои на севере все еще продолжались…

Из других «горячих точек» отметим Красногоровку, которая снова попала под обстрел. Воскресным утром несколько снарядов упали в жилом секторе, в т.ч. в школу и больницу, где возник пожар.

Есть информация о нескольких раненых.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования