Фронтовая Горловка: ночью тяжелым били по северным окраинам

В течение дня горожане практически не замечали боевых действий.

В субботу бои заставили обратить на себя внимание уже после 19 час. Были слышны как стрелковое и минометы, так и тяжелое сразу на нескольких направлениях — север, северо-запад и отдаленно юго-запад, позднее «зашумел» и северо-восток.

Ближе к 23 час. жарко стало в районе Гольмовского, где стало «прилетать» рядом с жилыми домами. В это время очевидцы утверждали, что в некоторых жилмассивах можно было услышать исходящие, а через несколько секунд падения на севере.

После полуночи продолжал греметь участок от Жованки до Гольмовского, при этом небо постоянно озарялось вспышками.

Как сообщили горловчане, в три часа ночи бои на севере все еще продолжались…

Из других «горячих точек» отметим Красногоровку, которая снова попала под обстрел. Воскресным утром несколько снарядов упали в жилом секторе, в т.ч. в школу и больницу, где возник пожар.

Есть информация о нескольких раненых.