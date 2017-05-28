31-й тур: «Заря» завоевала «бронзу», «Олимпик» стал четвертым

В Премьер-лиге завершился очередной тур, в котором стали известны команды-представители Украины в Лиге Европы, а также те, кто покинет «вышку».

О победе «Динамо» над «Шахтером» мы уже сообщали, стоит отметить, что это единственный успех киевлян в главном дерби турнира в течение всего сезона.

В Одессе «Заря» с минимальным счетом победила «Черноморец» и гарантировала себе третье место. Стоит отметить, что Паулиньо забил уже на 14-й секунде. В очной встрече бьющихся за четвертое место «Олимпика» и «Александрии» забитых голов зрители не увидели, однако после этой ничьи александрийцы дончан уже не догонят — «Олимпик» пробился в Лигу Европы.

«Звезда» в родных стенах потерпела поражение от «Стали» — 0:1. «Карпаты» в гостях также со счетом 1:0 обыграли «Волынь», которая покидает Премьер-лигу, и обеспечили свое участие в турнире в следующем сезоне. А вот «Днепр» на выезде с популярным в этом туре минимальным счетом уступил «Ворскле» и составил лучанам компанию неудачников. Полтавчане стали единственной командой в туре, победившей дома.

Тем временем, в первой лиге определились команды, которые выйдут в элитный дивизион в следующем сезоне. Мариупольский «Ильичевец» стал чемпионам досрочно, а второе место заняла черниговская «Десна».