Фронтовая Горловка: пересечь КПВВ с поддельным паспортом не удалось

На ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда/выезда у пересекающего линию разграничения мужчины обнаружили поддельные документы.

Пограничный наряд Краматорского отряда выявил признаки частичной подделки паспорта у одного из граждан. В документе фото было заверено поддельною печатью. Нарушителя передано сотрудникам полиции.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на КПВВ в Майорске пограничники предотвратили перемещение товаров с нарушениями. В ходе контроля в одном из автомобилей нашли почти 100 пачек табачных изделий. Они были спрятаны за обшивкой дверей и под панелью приборов.