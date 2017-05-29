Жилье для переселенцев: головная боль на десятилетия

Жилищный вопрос был и до сих пор остается одним из самых острых для многих жителей Украины. Особенно для незащищенных категорий лиц. Проблема удвоилась с началом конфликта на Донбассе. Согласно официальным данным, в Украине насчитывается 1,7 миллионов переселенцев. Многие из них покинули дома и у них нет своего жилья за пределами войны. Нельзя сказать точно, сколько семей сегодня нуждаются в жилье. Такой статистики пока нет. К примеру, заместитель министра по вопросам временно оккупированной территории и ВПЛ Георгий Тука привел приблизительные данные – 500 тысяч семей. Об этом пишет «Реальная газета».

«Если объективно смотреть, далеко не все граждане, которые зарегистрировались как вынужденные переселенцы, реально таковыми являются – часть из них все-таки живет на неконтролируемой территории. Если сократить количество переселенцев примерно до 1,5 миллионов, а количество человек в семье до трех, то получится примерно 500 тысяч семей. Их надо обеспечить жильем», — рассказал Тука.

Но проблема не будет решена существенным образом, даже если количество таких семей будет сокращено. У государства все равно нет денег на жилищные нужды переселенцев.

«По самым скромным подсчетам каждую семью надо обеспечить хотя бы однокомнатной квартирой. И конечно не в Киеве, не во Львове и не в Днепре. И, если стоимость этой квартиры хотя бы 10 тысяч долларов, то общая стоимость решения данной проблемы составляет 5 миллиардов долларов. Вы не хуже меня знаете, что не только у государства этих денег нет. О таких суммах каких-либо инвестиций или пожертвований, во всяком случае, при мне еще ни одна организация не вела», — добавил он.

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Не так давно в Верховной Раде приняли закон № 4550 «О внесении изменений в статью 4 закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» (относительно реализации государственных жилищных программ)». Президент его подписал. Закон предусматривает предоставление финансовой помощи в размере 50% от стоимости строительства или приобретения жилья для участников антитеррористической операции, семьям погибших участников АТО, а также вынужденным переселенцам. Кроме этого, с 3% до 7% годовых увеличена процентная ставка финансирования по кредитам на строительство (приобретение) доступного жилья. Стоит отметить, что программа доступного жилья уже два года не финансируется из госказны. Деньги идут только из местных бюджетов.

Принятие такого закона активно приветствовал первый заместитель председателя правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный. По его словам, 476 тысяч работоспособных переселенцев – это потенциальные участники ипотечной программы. Он также сообщил, что если выделить на каждый из механизмов по 1 миллиарду гривен, то получится приобщить к строительной отрасли 3,5 миллиарда гривен, обеспечить жильем более 5,5 тысяч семей, построить около 300 тысяч квадратных метров жилья, создать 8,3 тысячи рабочих мест в отрасли и вернуть в бюджет в виде налогов и обязательных платежей более 930 миллионов гривен.

Но пока деньги не выделены.

Тем временем, министерство по вопросам временно оккупированной территории и ВПЛ разрабатывает Концепцию обеспечения жильем переселенцев из Донбасса. Как рассказала советник главы профильного министерства Олеся Цыбулько, целевая аудитория документа – это люди, которые не смогут взять кредит на льготных условиях или оплатить 50% от стоимости жилья. То есть речь идет о тех, кто социально слабее по причине тех или иных обстоятельств. В дальнейшем концепция должна стать основой для законопроекта. Если депутаты за него проголосуют, наступит самый сложный этап – поиск денег на жилье для переселенцев.

Концепция пока находится в разработке. О ее положениях во время заседаний рабочей группы активно дискутируют представители общественных организаций, правительственных комитетов и другие участники. Эксперты обсуждают, передавать переселенцам жилье в пользование или во владение и если так, то на каких условиях. Есть также идея условного обмена правами на жилье с государством – переселенец передает свое право на жилье, которое расположено на неконтролируемой территории и после завершения конфликта может выбирать, остаться в новом доме или вернуться. Государство получает жилье переселенца на неконтролируемой территории через «Фонд имущества на НКТ (неконтролируемой территории)». Пока это лишь наработки. Есть несколько вариантов реализации такой концепции – над самым оптимальным из них пока еще думают.

Сергей Комнатный подчеркивает, что если на государственном уровне зайдет речь о компенсации и предоставлении жилья для переселенцев, то количество таких людей существенно увеличится.

«Большинство оттуда не выезжает, потому что здесь нет жилищного обеспечения. Если будет решен этот вопрос и будет запущена программа, как минимум, переселенцев станет в два раза больше», — прокомментировал Комнатный концепцию.

Он считает, что нужно расширить программу, расписав в ней все возможные на сегодняшний день механизмы разрешения жилищных вопросов: предоставление льготных кредитов, частичной компенсации, социального жилья. Также, по его мнению, необходимо подумать над тем, чтобы включить в перечень переселенцев из Крыма, о которых пока в концепции речь не идет.

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Помимо того, что у государства нет денег, есть проблемы и в жилищном законодательстве, — отмечает Георгий Тука. Он привел в пример случай, когда жилье в Северодонецке (Луганская область) выделили для переселенцев, и это стало причиной для возмущения и непонимания со стороны тех категорий лиц, которые стоят в очереди годами – афганцы, чернобыльцы, многодетные семьи и другие.

«Я договорился с этими людьми, что 25% этого жилья будет выделено на внеочередных «очередников». Таким образом, конфликт был погашен. Но надо понимать, что такая ситуация по всей территории страны. Если бы сейчас Кличко начал строить в Киеве дома для переселенцев, поверьте мне, я как коренной киевлянин, знаю, что сейчас началось бы в Киеве», — говорит Тука.

Он считает, что Украине необходимо присмотреться к опыту Израиля в разрешении жилищного вопроса для переселенцев.

«С моей точки зрения, самым оптимальным международным опытом, признанным мировыми экспертами, это далеко не опыт Грузии, который нам преподносят как пряничный домик. Это опыт Израиля, где никто никому ничего не строил. Государство приняло решение и людям выплатило деньги. А люди уже самостоятельно принимали решение, где какое жилье им покупать, стоит ли покупать или инвестировать в бизнес, ценные бумаги. При этом люди брали ответственность за принятие решения на себя. Но, к сожалению, мы все равно упираемся в финансы», — резюмировал он.

С Тукой не согласен глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин. По его словам, в Грузии изначально государство предусматривало денежную компенсацию на покупку жилья в размере 10 тысяч долларов на семью.

«Однако сложно оценить эффективность этой программы, т.к. часть людей тратили деньги не по назначению (покупали машины, использовали на обучение и т.д.). Также этой суммы было не достаточно, чтобы купить полноценное жилье. На данный момент эта программа закрыта и осуществляются более эффективные механизмы. На первоначальном этапе, программы по строительству жилья финансировались донорами в примерном соотношении 90% (донор) на 10%(государство), в процессе это соотношение стало 70% (донор) на 30%. Теперь все программы финансируются из государственного бюджета. Следует отметить, что на данном этапе примерно 50% переселенцев воспользовались государственной помощью и имеют своё жилье», — написал Калинин на своей странице в Facebook.

Эксперт Офиса Совета Европы в Украине Олег Первомайский уверен: международный опыт подсказывает, что сегодня необходимо думать о долгосрочном разрешении жилищных вопросов. Эксперт считает, что учитывая международные подходы, нужно дать человеку возможность выбора.

«Статистика показывает, что абсолютное большинство людей в Луганской и Донецкой областях – собственники своего жилья. Так сложилось, что за 25 лет независимости украинцы привыкли быть частными собственниками. Менталитету украинца свойственно то, что он хочет быть, прежде всего, собственником и субъектом, который самостоятельно делает свой выбор и при реализации своего выбора ему никто не дает дополнительную указку. Например, человеку предлагают выбор: мы вам даем право пользования, а вы станете собственником при соблюдении других условий – это первый вариант. А второй вариант – мы сразу вам даем денег и больше не вмешиваемся в вашу жизнь. Субъект зачастую согласится на второй вариант, потому что сумма пусть и меньше, но он более самостоятелен в дальнейших решениях», — считает Первомайский.

Ссылаясь на иностранных экспертов, Первомайский сообщил, что если украинское законодательство будет качественное и прозрачное, то шансы на получение технической помощи значительно увеличатся.

«Правовой хаос в этом вопросе, не позволяет международным донорам эффективно заходить и давать возможность воспользоваться этими деньгами. Донорам необходимо понимать, куда и как тратятся эти деньги», — рассказал он.

Сейчас помощь доноров в жилищном вопросе для переселенцев оказывается точечно. Наиболее часто деньги поступают на реконструкцию и ремонт старого и брошенного жилого фонда.

Георгий Тука отметил, что сейчас в Украине разрабатывает свой проект немецкий государственный банк (KfW), который готов выделить грант размером 2,5 миллионов евро. Замминистра подчеркивает: «Если реально смотреть на вещи, то это капля в море».

«К сожалению, этот процесс идет очень медленно по одной причине: в мире, не только в Совете Европы и ОБСЕ, но и в ООН придерживаются мнения, что люди, которые бегут от войны, делятся на две категории: беженцы и переселенцы. Принципиальной разницы между ними нет. Беженцы пересекают государственные границы, а переселенцы перемещаются по стране. Почему-то существует точка зрения, что беженцы – это навсегда, а переселенцы – это на короткий срок. Потому 95% финансовой, политической, информационной помощи во всем мире предоставляется беженцам, а не переселенцам», — поделился мнением Георгий Тука.

Но при этом он отметил: в последнее время европейцы начали осторожно использовать новый термин – «переселенцы с долгосрочным термином пребывания».

Не исключено, что в украинском правовом поле вскоре появится такой термин. Во всяком случае, эксперты предупреждают, что украинцам нужно быть готовыми к тому, что на разрешение жилищного вопроса понадобятся десятилетия вне зависимости от того, когда закончится война на Донбассе. Главное — начать как можно раньше.

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