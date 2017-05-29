Экс-мэру Славянска Штепе продлили арест

27-го мая Ленинский райсуд Харькова продлил бывшему мэру Славянска Неле Штепе арест еще на 60 суток — до 25 июля.

На подготовительном заседании суд вывел обвиняемую из зала заседания за неуважительное отношение к суду, а затем продлил ей арест на 60 дней.

Нелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в проведении незаконного «референдума» 11 мая 2014 года в Донецкой области и создании благоприятных условий для деятельности террористической организации.