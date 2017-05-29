Фронтовая Горловка: до полуночи гремели бои

В воскресенье, начиная с 19 час., неспокойно было на северных окраинах города.

Так, в районе Майорска-Жованки вечером практически непрерывно были слышны перестрелки, работали минометы и, по словам очевидцев, БМП и танк.

После 22 час. местные жители рассказали, что в направлении Светлодарска на горизонте были видны частые вспышки, однако, звук до Горловки не доходил. В это время на севере/северо-западе продолжало «бахать». Такая ситуация сохранялась, как минимум, до полуночи.

Не стихали бои и от окраин Донецка до Авдеевки, Песок, Красногоровки и Марьинки, от Докучаевска до Новотроицкого.