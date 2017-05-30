Компенсацию за неиспользованные субсидии могут получить более миллиона украинцев

Павел Розенко, вице-премьер Украины, заявил о том, что на денежную компенсацию за неиспользованную часть субсидий могут претендовать от 1 миллиона до 1 миллиона 200 тысяч украинских домохозяйств.

Об этом Розенко рассказал журналистам в эфире Эспрессо. Вице-премьер при этом подчеркнул, что все украинские домохозяйства, претендующие на получение монетизации, а их больше миллиона, должны до 1 июня успеть предоставить все необходимые документы в управления социальной защиты. «Сейчас идет сверка. Сейчас буквально местные органы власти накапливают всю информацию о том количестве лиц, которые могут претендовать на монетизацию. Вот сейчас как раз, в эти дни», подчеркнул Павел Розенко.

По его словам, выплату всех средства государство осуществит в течение трех летних месяцев. Напомним, что ранее появлялась информация о том, что правительство собирается вводить в Украине четкий мониторинг выплат части сэкономленных субсидий.

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