Фронтовая Горловка: убил за инструмент

Убийство совершил 61-летний местный житель.

Потерпевший выполнял строительные работы в доме подозреваемого. Мужчины на почве финансовых отношений ссорились давно и периодически предъявляли друг другу претензии. В какой-то момент строитель попросил у подозреваемого строительный инструмент, но потом заявил, что вернет его при условии, что бывший работодатель выплатит ему задолженность за проделанные ранее работы.

Спустя время фигурант взял нож и пришел к мужчине на разговор и у подъезда нанес своему оппоненту смертельное ножевое ранение в сердце…