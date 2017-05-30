 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: неспокойно было всю ночь

Вторник, 30 мая, 2017

О боевых действиях местные жители начали сообщать еще днем, а затем традиционно они возобновились вечером.

После полудня «шумел» юго-запад, где были зафиксированы несколько «бахов». После 15 час. некоторое время также гремели северные окраины.

Уже после 20 час. на юго-западе было слышно стрелковое и минометы, а позднее — зенитные установки. Спустя час, очевидцы сообщили о возобновлении боев в районе Зайцево. Кроме того, неспокойно было на светлодарском направлении. После полуночи на юго-западе применялось тяжелое.

Уже утром горожане рассказали, что такая ситуация на окраинах Горловки сохранялась на протяжении всей ночи.

Вновь под обстрел попала территория сельхозпредприятия «Бахмутский аграрный союз» в районе Новолуганского, в результате чего повреждены два помещения, на одном из них произошел пожар. 

Продолжались бои под Авдеевкой и Ясиноватой, Песками, Новотроицким и Докучаевском, на мариупольском направлении.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования