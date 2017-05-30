Фронтовая Горловка: неспокойно было всю ночь

О боевых действиях местные жители начали сообщать еще днем, а затем традиционно они возобновились вечером.

После полудня «шумел» юго-запад, где были зафиксированы несколько «бахов». После 15 час. некоторое время также гремели северные окраины.

Уже после 20 час. на юго-западе было слышно стрелковое и минометы, а позднее — зенитные установки. Спустя час, очевидцы сообщили о возобновлении боев в районе Зайцево. Кроме того, неспокойно было на светлодарском направлении. После полуночи на юго-западе применялось тяжелое.

Уже утром горожане рассказали, что такая ситуация на окраинах Горловки сохранялась на протяжении всей ночи.

Вновь под обстрел попала территория сельхозпредприятия «Бахмутский аграрный союз» в районе Новолуганского, в результате чего повреждены два помещения, на одном из них произошел пожар.

Продолжались бои под Авдеевкой и Ясиноватой, Песками, Новотроицким и Докучаевском, на мариупольском направлении.