Премьер-лига, 32-й тур: кто играет, где смотреть?

В среду, 31-го мая, в чемпионате Украины по футболу стартует заключительный тур чемпионата.

Все матчи состоятся в один день. Представители второй шестерки» сыграют первыми, а затем начнутся игры с участием лучших шести команд.

31 мая, среда



(2) 17.00, «Карпаты» — «Звезда», Униан

(2) 17.00, «Сталь» — «Ворскла», Футбол 1

(2) 17.00, «Днепр» — «Волынь», Униан

(1) 19.00, «Заря» — «Олимпик», 2+2

(1) 19.00, «Динамо» — «Черноморец», 2+2

(1) 19.00, «Александрия» — «Шахтер», Футбол 1

(в скобках перед матчами указана группа, к которой относятся команды)