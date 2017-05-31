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Фронтовая Горловка: бои продолжались до глубокой ночи

Среда, 31 мая, 2017

Во вторник, 30 мая, активная фаза боевых действий традиционно пришлась на вечер.

В своих первых сообщениях, начиная с 18 час., горожане сообщали о длительных минометных обстрелах на юго-западе, но отдаленно. Вскоре зашумела сторона Зайцево. Здесь заработало стрелковое, гранатометы и минометы. Ближе к 21 час. на юго-западе активно стреляли из зенитной установки. Еще спустя полчаса местные жители начали сообщать об возросшей интенсивности на северо-востоке. После 22 час. загремело тяжелое. Его было слышно на юго-западе и западе от города, а чуть позднее — на северо-западе, севере и северо-востоке.

После полуночи продолжали стрелять на севере — от Майорска до Зайцево, еще некоторое время не стихали бои и на западных окраинах.

Тревожные сообщения продолжают поступать из Авдеевки, где снова пострадали мирные жители. Вчера вечером одна из мин упала недалеко от автобусной остановки. Ранены трое жителей, один из них — в тяжелом состоянии.

Еще одна мина попала во двор частного дома, в результате чего были повреждены стены, окна и крыша здания.

Не менее пяти домостроений и электроподстанция в результате ночных боевых действий повреждены в Докучаевске. Также ночью был обстрелян район Красногоровки.

Уже сегодня утром в Коминтерново (Новоазовский район) прямым попаданием снаряда разрушено здание магазина.

 



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