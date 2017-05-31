В Украине будут призывать офицеров запаса

Министр обороны Украины Степан Полторак уже подписал приказ, которым определены условия призыва на срочную военную службу офицеров запаса, окончивших военные кафедры вузов и получивших офицерские звания, но не служивших в армии.

Об этом сообщил начальник ГУ персонала — замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко.

Призыву подлежат лица в возрасте до 43 лет, прошедшие полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса, окончившие военные кафедры, имеющие высшее образование не ниже бакалавра, которым присвоено первичное офицерское звание. Согласно приказу Минобороны № 170 срок военной службы по призыву для лиц офицерского состава составляет 18 месяцев.

Как говорится в сообщении Минобороны, лица, которые получат повестки из военкоматов, обязаны в срок прибыть на пункты сбора для прохождения службы. За неявку без уважительных причин, которые должны быть документально подтверждены, граждане несут ответственность в установленном законом порядке. Отсрочку призыва можно получить по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья или для получения образования.

Стоит отметить, что во время призыва офицеров запаса в ВСУ женщины и мужчины будут привлекаться к службе на равных условиях.

Призванные офицеры запаса будут проходить службу за пределами зоны АТО в пунктах постоянной дислокации воинских частей и подразделений.

Приказ вступит в силу после регистрации в Министерстве юстиции.