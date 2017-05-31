Фронтовая Горловка: на линию вышел еще один восстановленный троллейбус

Среда, 31 мая, 2017
На днях состоялся запуск восстановленного троллейбуса, который будет следовать по маршруту № 1А.
Напомним, движение общественного транспорта в указанном направлении было возобновлено 29-го апреля. Троллейбусы курсируют от троллейбусного депо до ДК «Ветеран».
Сотрудниками трамвайно-троллейбусного управления были полностью произведены кузовные работы, восстановлена ходовая часть и теперь он выглядит новым как внутри, так и снаружи.
Как рассказал начальник КП «ТТУ» Михаил Коновальчиков, кстати, пришлась гуманитарная помощь из РФ. В частности, это задний мост, обшивка, кузовные детали и т.д.
Отремонтированный троллейбус уже работает на маршруте № 1А.