Фронтовая Горловка: на линию вышел еще один восстановленный троллейбус

На днях состоялся запуск восстановленного троллейбуса, который будет следовать по маршруту № 1А.

Напомним, движение общественного транспорта в указанном направлении было возобновлено 29-го апреля. Троллейбусы курсируют от троллейбусного депо до ДК «Ветеран».

Сотрудниками трамвайно-троллейбусного управления были полностью произведены кузовные работы, восстановлена ходовая часть и теперь он выглядит новым как внутри, так и снаружи.

Как рассказал начальник КП «ТТУ» Михаил Коновальчиков, кстати, пришлась гуманитарная помощь из РФ. В частности, это задний мост, обшивка, кузовные детали и т.д.

Отремонтированный троллейбус уже работает на маршруте № 1А.