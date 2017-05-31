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Таможня не пропускает в Украину посылки, с купленными частным образом товарами известных производителей

Среда, 31 мая, 2017

Ограничения таможнями ввоза товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит только по требованию правообладателей или их представителей.

«Это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр. Если ничего не изменится, в украинских магазинах поднимутся цены, а покупки за рубежом станут рискованными. Бизнесу придется или идти «в подполье», или сокращать ассортимент и терпеть убытки. Будет расти черный рынок, и, соответственно, коррупция», — говорится в сообщении.

В перечень торговых марок попали Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi’s, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и др. Всего в списке 1146 торговых марок.

«Такие ограничения применяются только в случае, если продукция контрафактная, или если ее происхождение не удалось установить», − рассказал директор департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Василенко.

В ходе проверки, правообладателю предоставляется возможность определить, является ли данный товар оригинальным.

В случае установления контрафактности товар не попадает на таможенную территорию Украины. При отсутствии нарушений прав интеллектуальной собственности правообладатель информирует таможню о возможности возобновления таможенного оформления такого товара», − подчеркнул он.

Василенко также опроверг информацию о том, что таможне дано указание запрещать физическим лицам ввоз в Украину товаров, права на торговые марки которых заявлены в таможенном реестре.



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