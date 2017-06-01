Бегущих от обстрелов жителей Зайцево в УТСЗН отказываются регистрировать как переселенцев — волонтер

Жители находящегося на линии фронта поселка Зайцево сталкиваются с отказами управлений труда и социальной защиты населения регистрировать их в качестве переселенцев. Об этом сообщает председатель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин на своей странице в Фейсбуке.



«На днях люди, которые были вынуждены переселиться из своих разрушенных снарядами домов в многострадальном поселке Зайцево, что на окраине Горловки в другое жилье, получили отказы от Управления труда и социальной защиты населения Бахмутского района при попытке стать на учет в качестве внутренне перемещенных лиц и получать соответствующую ежемесячную помощь от государства для покрытия расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг по причине того, что поселок Зайцево до сих пор не включен в перечень населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения, который утвержден распоряжением Кабинета Министров Украины №1085″, — написал он.

Поселок разделен «линией соприкосновения» пополам. Большая часть жилья уничтожена войной.

«Электричества и воды в части поселка нет второй год, а Зайцево, получается из ответа УТСЗН, вовсе не «линия соприкосновения» и, выезжая оттуда и переселяясь в пределах Донецкой области, люди на сегодняшний день не могут получить даже 442, 884 или 1312 грн. от государства», — отметил Каплин.

При этом в «Пролиске» насчитали только по Донецкой области 69 таких поселков-призраков на линии огня, как Зайцево.

ОстроВ