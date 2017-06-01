Фронтовая Горловка: воду из колодцев и родников в районе химзавода пить запрещено

После обследования «могильников» с токсическими отходами производства ГП «Горловский химический завод» в Горловке решили запретить потребления воды из источников децентрализованного водоснабжения в зоне влияния предприятия.

Об этом говорится в сообщении городского отдела по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций горадминистрации.

Согласно информации, специалистами было произведено обследование состояния «могильников» с токсическими отходами производства ГП «Горловский химический завод». По его итогам принято решение о запрете потребления воды из источников децентрализованного водоснабжения в зоне влияния ГП «Горловский химический завод».

Границы этой зоны в сообщении не указаны.