Фронтовая Горловка: ночью вновь стреляли, а сегодня ждут главу спецмиссии ОБСЕ

О том, что 1 июня в городе ожидают приезд главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана сообщили ряд СМИ.

Согласно информации, он оценит общую ситуацию в прифронтовом городе, а также проведет переговоры по возобновлению восстановительных работ на дамбе фенольного завода под Горловкой (в стороне Новгородского).

Тем временем, вечером в окрестностях города по прежнему было неспокойно. Местные жители сообщали, что к ночи они только усилились.

Сначала загремела сторона Зайцево (ближе к 20 час.), спустя час стрелять начали западнее, а еще чуть позже — на юго-западе.

Около 21:30 очевидцы рассказали, что в районе Михайловки были слышны залпы РСЗО.

Не стихли бои и после полуночи. На севере гремело тяжелое и по словам местных жителей, «перемирием обменивались до четырех утра». В то же время ночью была гроза, так что некоторые в соцсетях утверждали «не понятно совсем, стрелял кто-то или нет».