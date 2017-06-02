Фронтовая Горловка: «режим тишины» долго не продержался

К 1 июня стороны противостояния согласовали очередной режим прекращения огня, который начал действовать с полуночи, однако жители Горловки по прежнему слышат бои.

В течение дня они рассказывали, что периодически слышали исходящие на юго-западе, а о более серьезных боевых действиях, которые традиционно активизируются к вечеру, горожане начали сообщать ближе к 19 час. По их словам, стреляли в районе Гольмовского. Вскоре «проснулся» северо-восток. После 20 час. крупнокалиберное вооружение применялось на западе, а позднее и на юго-западе. К 22 час. завязался бой на участке от Майорска до Зайцево, который не стихал практически до двух часов ночи.