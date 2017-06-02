32-й тур: «Александрия» сыграет в еврокубках, Ребров уходит из «Динамо»

В Украине завершился чемпионат по футболу.

В последнем туре «Шахтер» снова сыграл экспериментальным составом. За дончан впервые сыграли вратарь Кудрик и полузащитник Арабидзе, а такэже защитник Кирюханцев и полузащитник Пихаленок, вышедшие на замену. Сама игра завершилась со счетом 1:1. На гол Борячука хозяева поля быстро ответили забитым мячом Старенького.

Позже пресс-служб горняков сообщила, что команду покидают защитник Александр Кучер и вратать Антон Каниболоцкий.

Динамо» обыграло «Черноморец» — 2:1 (Гонсалес, Ярмоленко — Андриевский). После матча уроженец Горловки, с 2014-го года тренировавший киеевский клуб, Сергей Ребров объявил о своем решении покинуть пост главного тренера «Динамо». Его контракт истекает летом и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

«Заря» обыграла «Олимпик» — 2:0 (Соболь, Петряк), а «Карпаты» добыли волевую победу над «Звездой» — 2:1, «Ворскла» и «Сталь» разошлись миром — 0:0. «Днепр» и «Волынь», которые по итогам турнира покинули Преьмер-лигу, свою игру из-за фанатов не доиграли. На фан-секторе дважды устраивали файер-шоу и судья останавливал игру пока не рассеивался дым. Однако, когда во втором тайме к воротам «Волыни» полетели петарды,арбитр увел команды в раздевалку и и игра больше не возобновлялась. К этому времени счет был 1:0 в пользу «Днепра».