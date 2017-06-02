КПВВ перешли на летний график работы

Пятница, 2 июня, 2017
Контрольные пункты въезда/выезда в зоне АТО перешли на летний период работы.
Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, это предусмотрено Временным порядком контроля за перемещением граждан, транспортных средств и грузов товаров) через линию разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей.
С 1 июня на контрольных пунктах въезда/выезда пропускные операции будут осуществляться с 6 до 20 час.
Государственная пограничная служба Украины обращается ко всем гражданам учитывать данную информацию во время планирования поездок через линию разграничения.