КПВВ перешли на летний график работы

Контрольные пункты въезда/выезда в зоне АТО перешли на летний период работы.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, это предусмотрено Временным порядком контроля за перемещением граждан, транспортных средств и грузов товаров) через линию разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей.

С 1 июня на контрольных пунктах въезда/выезда пропускные операции будут осуществляться с 6 до 20 час.

Государственная пограничная служба Украины обращается ко всем гражданам учитывать данную информацию во время планирования поездок через линию разграничения.