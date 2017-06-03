Цена на газ в октябре подниматься не будет

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщили СМИ, он подчеркнул, что правительство не имеет никаких планов по повышению цен на газ для потребителей, и заявления некоторых политиков по этому поводу не соответствуют действительности.

В частности, комментируя информацию о, якобы, планах правительства повысить цену на газ с 1 октября до 8500 грн, глава правительства заявил: «Слышал информацию, что правительство собирается поднять цену на газ до 8,5 тыс. грн. Хочу подчеркнуть, что это никоим образом не соответствует действительности. Это абсолютная ложь».