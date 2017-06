Спор «Нафтогаза» и «Газпрома»: что решил Стокгольмский арбитраж и как на это отреагировали в мире

31 мая Стокгольмский арбитраж вынес первое решение по иску «Газпрома» к «Нафтогазу», в котором отклонил основные требования российской компании и назвал принцип «бери или плати» несправедливым. «ГОРДОН» разобрался, что означает это решение для Киева и Москвы, как на него отреагировали в мире и что будет дальше.

В чем заключался спор между «Нафтогазом» и «Газпромом»?

Разбирательство между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмском арбитраже) началось еще в 2014 году. Компании судятся из-за контрактов на поставку газа и его транзит через территорию Украины с 2009 года. Слушания по иску «Газпрома» завершились в декабре 2016 года.

Требования «Газпрома» к «Нафтогазу» составляли более $37 млрд. Эта сумма включает в себя оплату задолженности за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, оплату по обязательству «бери или плати» за 2012-2016 годы, а также пеню за просрочку оплаты.

Принцип «бери или плати» появился в контракте между украинской и российской компаниями в 2009 году. Он заключается в том, что Украина обязана ежегодно закупать определенный объем российского газа (52 млрд м³) и платить за этот объем даже в случае недобора. «Нафтогаз» называл эту формулу не рыночной, неправомерной и недействительной, и удовлетворять требования «Газпрома» отказывался.

Что решил суд?

31 мая «Нафтогаз України» сообщил, что арбитраж принял решение в пользу украинской компании.

По словам замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, Стокгольмский арбитраж не только полностью отменил принцип «бери или плати», но также отменил запрет на реэкспорт купленного в РФ газа и разрешил пересмотреть цену на газ для Украины, начиная с 2014 года.

«Основное решение суда: принцип не был рыночным. А значит, Украина ничего не должна платить «Газпрому». Суд не принимает решение, почему украинская власть подписала такой договор. Это не дело суда. Он лишь счел претензии «Газпрома» экономически необоснованными», – подчеркнул инвестбанкир Сергей Фурса в своей статье для «Еспресо».

Фурса также отметил, что, несмотря на решение арбитража, у «Нафтогаза» все еще остается долг перед «Газпромом» за поставленный газ. Он составляет свыше $2 млрд, однако после решения суда сумма может снизиться до $0,5 – 1,1 млрд.

Теперь судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом» окончены?

Нет. Во-первых, решение арбитража от 31 мая еще не последнее. Еще до его публикации «Нафтогаз» сообщал, что в решении содержится «оценка судом всех юридических и фактических вопросов». Однако в нем нет «отдельных элементов и расчета размера требований сторон, удовлетворенных трибуналом». То есть размер компенсаций будет определен позже, ориентировочно – в конце июля.

При этом у «Газпрома» еще будет возможность обжаловать окончательное решение арбитража в других шведских судах.

Но даже после этого разбирательства не прекратятся, поскольку параллельно в Стокгольмском арбитраже рассматривается еще один иск, поданный «Нафтогазом» к «Газпрому». В нем украинская сторона добивается компенсации около $12 млрд: столько составили потери Украины от выполнения контракта с «Газпромом» и оплаты газа по нерыночной цене (с 2009 года). По этому иску никаких решений пока не принималось.

Как отреагировали на это решение в Украине и России?

Украинская власть решение арбитража назвала большим успехом.

«Чистая победа Украины и европейских правил над энергетической агрессией РФ и монополизмом «Газпрома». Договорняки больше не действуют. Только европейские правила!» – написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

«Решение трибунала дает право «Нафтогазу» требовать снижения цены на газ по контракту с «Газпромом» в соответствии с условиями рынка. Таким образом, стоимость газа будет определяться не Кремлем, а исключительно прозрачным и свободным рынком. Это – важный шаг на пути к энергетической безопасности. Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа», – подчеркнул в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в своем Facebook написал: «We did it» («Мы сделали это») и приложил песню Queen – We are the champions.

«Газпром», в свою очередь, назвал решение арбитража промежуточным. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сказал журналистам, что «в футболе важны голы, а не краткосрочное владение мячом».

Замначальника юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец отметил, что решение арбитража «не содержит никаких конкретных цифр». «Зато там есть буквы», – сказал в ответ один из сотрудников «Нафтогаза» агентству »Интерфаксу-Украина».

Что говорят эксперты и журналисты?

Профессор Факультета права Лондонского городского университета Алан Райли в интервью »BBC Україна» отметил, что решение арбитража может повлиять не только на Украину.

«Много центрально- и восточноевропейских стран заключили подобные договоры и имеют долги перед «Газпромом» из-за условия «бери или плати». Очень интересно будет выяснить, насколько это законно», – сказал он.

Аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук прокомментировал решение арбитража агентству РБК и подчеркнул, что «Газпром» в любом случае не будет выплачивать компенсации «Нафтогазу». По его мнению, суммы «слишком глобальны, чтобы их выплачивать», поэтому шведский суд только дает надежду на возобновление поставок газа в Украину на новых рыночных условиях.

Партнер консалтинговой фирмы RusEnergy в Москве Михаил Крутихин рассказал «Німецькій хвилі», что за последние четыре года европейские покупатели российского газа в 70% случаях добивались от «Газпрома» пересмотра условий контракта. В случае с «Нафтогазом» решить вопрос в досудебном порядке не удалось по политическим причинам.

«Газпром» выступал в роли политического инструмента Кремля, а не в роли нормальной коммерческой компании. В результате «Газпром» фактически сам закрыл для себя этот рынок и потерял возможность получить хотя бы какие-то деньги от реализации газа в Украину», – считает Крутихин.

Статьи о решении Стокгольмского арбитража опубликовали многие мировые СМИ.

Шведская редакция The Local выпустила новость с заголовком «Украина празднует газовую победу над Россией в Стокгольмском суде». Международное агентство Reuters озаглавило материал так: «Нафтогаз» заявляет, что выигрывает у «Газпрома».

Британская газета The Financial Times опубликовала новость «Стокгольмский арбитражный суд, похоже, вручит Украине победу над «Газпромом», а издание The American Interest написало, что «Газпром» проигрывает судебную баталию с Украиной».

